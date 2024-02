Bayer Überraschender Chefwechsel in Bayer-Sparte Consumer Health

Bayer kündigt wenige Tage vor seinem mit Spannung erwarteten Kapitalmarkttag einen Vorstandswechsel in seinem Geschäft mit rezeptfreien Gesundheitsprodukten an. Der bisherige Leiter der Sparte Consumer Health, Heiko Schipper, habe den Aufsichtsrat gebeten, seinen Vertrag vorzeitig zu beenden, teilte der Leverkusener Pharma- und Agrarkonzern am Donnerstag mit. Der 54-Jährige wolle seine Karriere außerhalb von Bayer fortsetzen und werde den Konzern Ende April verlassen. Sein Nachfolger als Leiter der Sparte und Vorstandsmitglied solle Julio Triana werden. Der 58-Jährige arbeitet seit 2002 für Bayer und ist derzeit Head of Commercial Operations Region International im Pharmageschäft des Konzerns.