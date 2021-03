Biotechkonzern Qiagen „Massenhafte Schnelltests könnten die Lage eher verschlechtern“

Was soll das heißen? Regelmäßige PCR-Tests bis in alle Ewigkeiten? Das kann sich doch nur ein Hersteller solcher Tests, wie Qiagen, wünschen.

Nein, wir können schon erwarten, dass wir mit solchen Maßnahmen effektiv das Virus bekämpfen können. Eine interessante Technologie, die meiner Meinung nach mehr Beachtung in diesem Zusammenhang verdient, ist die die Abwassertestung. Das wird bisher noch viel zu wenig thematisiert, aber das ist tatsächlich ein guter Weg, um zu erkennen, welche Viren in der Bevölkerung grassieren und wo Hotspots sind. Weil da unabhängig von Symptomen oder Testbereitschaft alles erfasst wird. Und da hat sich technologisch unglaublich viel getan in den vergangenen Jahren.