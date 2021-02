Diagnostik Corona-Schnelltests: Was sie leisten können – und was nicht

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) kündigte an: „Ab 1. März sollen alle Bürger kostenlos von geschultem Personal mit Antigen-Schnelltests getestet werden können.“ Sie könnten in Testzentren, Praxen und Apotheken zu bekommen sein. Der Vorteil der Corona-Schnelltests liegt in der schnellen Auswertung, der Nachteil in der zuweilen fehlenden Genauigkeit. Mit den klassischen PCR-Tests im Labor können die Schnelltests jedenfalls nicht mithalten. Die PCR-Tests können auch noch bei geringen Virenmengen erkennen, ob eine Infektion vorliegt – dazu wird das Erbgut in einem aufwändigen Verfahren im Labor vervielfältigt.