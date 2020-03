Auf weniger Gegenliebe stoßen Ideen, Veranstaltungen und Freizeitangebote zu virtualisieren. Nur einer von fünf Befragten interessiert sich für digitale Angebote wie Koch-, Sport- oder Sprachkurse per Videochat. Kulturveranstaltungen als Stream sind ähnlich unattraktiv – zumindest im Bevölkerungsquerschnitt. Unter den 18- bis 34-Jährigen jedoch könnte sich immerhin rund jeder Vierte dafür erwärmen und sogar jeder Dritte aus dieser Altersgruppe würde Video-Kurse in Anspruch nehmen.



Gegebenenfalls könnten spezielle Angebote die Menschen dazu bewegen veränderte Dienstleistungsangebote auszuprobieren. Die eine oder andere attraktive Promo-Aktion hat sich schon unter den vielen Corona-Mails in meiner Inbox befunden. 14 Prozent unserer Befragten sagen, sie erhalten diese Angebote gerne. 66 Prozent haben aber noch gar keine mit der Krise in Verbindung stehenden Angebote wahrgenommen.