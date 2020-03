Der Anteil derjenigen, die Produkte wie die von Iglo, Landliebe, Weihenstephan und Rügenwalder kaufen, ist unter den Lieferservice-Kunden deutlich größer als in der Gesamtbevölkerung. Es wird interessant sein zu sehen, ob sich die Kaufgewohnheiten der Rewe-Lieferservice-Kunden in Zukunft messbar geändert haben, und Basis-Lebensmittel einen größeren Anteil einnehmen werden. Und, so wie es in fast jeder Krise Profiteure gibt: Vielleicht sorgt das Coronavirus für einen Aufschwung, den die Lebensmittel-Lieferdienste bisher nicht hatten.