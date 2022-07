Deutsche Sportfans wünschen sich aber auch konkrete Handlungen von Sport-Organisationen. Ein solcher Einsatz kann sich signifikant auf das Image der Organisation auswirken, beispielsweise beim Stichwort Rassismus: Die Protestaktion des schwarzen Football-Spielers Colin Kaepernick in der NFL führte zu Anti-Rassismus-Maßnahmen in der Liga und verbesserte das Image der NFL: Colin Kaepernick kniete 2016 bei der amerikanischen Nationalhymne und signalisierte so seinen Protest gegen den systematischen Rassismus in der NFL. Ein Protest, dem viele andere Spieler folgten, und der in der Presse und in der amerikanischen Gesellschaft weite Kreise zog. Als Reaktion darauf wurde die NFL Initiative „Inspire Change” ins Leben gerufen, eine Kampagne, mit der die Liga im Januar 2022 speziell auf Rassismus aufmerksam machte. Diese Aktion sorgte im Kampagnen-Zeitraum für eine signifikante Verbesserung des NFL-Image unter den Sportfans, die sich um Rassismus sorgen.