Die Lieferengpässe der PS5 resultieren jedoch nicht nur aus Chip-Knappheiten, es sind insbesondere Bots, also spezielle Computer-Programme, die dafür sorgen, dass die Konsolen oft innerhalb von Sekunden ausverkauft sind. Diese Shopping Bots kaufen große Mengen an PS5 auf und bieten diese dann mit großem Preisaufschlag auf Verkaufsseiten wie eBay an. Das trifft selbst auf das brandneue Steam Deck von Valve zu, das bereits zu horrenden Preisen weiterverkauft wird. Online haben somit viele potenzielle Kunden keinerlei Chance eine Konsole zu kaufen. Entgegen dem Trend der Digitalisierung und des Online-Shoppings sind in diesem Falle Verkäufe in Geschäften vor Ort eine echte Alternative. Der Ansturm auf Media Markt im vergangenen Jahr, nachdem das Unternehmen ein PS5-Kontingent angekündigt hatte, zeigte dies beispielhaft.