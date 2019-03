Pauschaltouristen zeichnen sich unter anderem durch eine besondere Preissensibilität aus. Mehr Pauschaltouristen als der deutsche Durchschnitt geben an, bei der Hotelauswahl auf den Preis zu achten. Und: Sie suchen besonders häufig nach Sonderangeboten. Andererseits gönnen sich Pauschaltouristen auch gerne etwas: Häufiger als der Durchschnitt geben sie Geld am Flughafen aus, das von der Reise noch übrig ist. Auch neigen sie eher zum Kauf von Parfüm, Tabakwaren und Süßigkeiten in Duty-Free Shops. Für Reiseanbieter, deren Zielgruppe Pauschaltouristen sind, kann sich zudem eine Zusammenarbeit mit Discountern lohnen: So sind Pauschaltouristen im Vergleich besonders häufig Kunden von Lidl.