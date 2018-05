BrandIndex: Wie sich das Image der Bundesliga-Manager entwickelt hat

Beim Kölner FC läuft es eben spürbar anders, wie der Verein es für sich auch offiziell beansprucht. Im Kölner Rheinenergie Stadion sollte man vielmehr aktuell eine Uhr aufhängen, mit der die Sekunden bis zum Wiederaufstieg des 1. FC Köln in die Bundesliga runtergezählt werden, könnte man meinen. Auch wenn Fanlieblinge wie Leonardo Bittencourt inzwischen gen Hoffenheim abgewandert sind, bleiben doch mit Jonas Hector und Timo Horn zwei starke Identifikationsfiguren selbst in der zweiten Liga mit an Bord. Ähnliches kennt man vom VfB Stuttgart, wo Kapitän Christian Gentner nach dem Abstieg in der Saison 2015/16 dem Verein treu blieb und dann auch mit der Mannschaft den direkten Wiederaufstieg ins Fußball-Oberhaus schaffte. Für die Stuttgarter lief es in der abgelaufenen Saison dennoch erst einmal nicht gut in der höchsten Liga, bis der neue Trainer kam: Tayfun Korkut. Sein Start beim VfB war sonderbar, die damit eintretende Erfolgsgeschichte hingegen bemerkenswert: Mit dem 4:1-Sieg über die Bayern krönte der VfB seine grandiose Rückrunde mit 31 Punkten aus 14 Spielen. Dieser sportliche Erfolg wurde bundesweit anerkennend wahrgenommen: Unter Fußballinteressierten standen die Stuttgarter Ende Januar bei unserer Frage hierzu noch bei -17 Scorepunkten, es folgte ein beeindruckender Anstieg um fast 25 Scorepunkte bis Ende März, zum Saisonende stand der Verein schließlich bei +10 Scorepunkten. Und obwohl das Image der Stuttgarter Vereinsführung unter Fußballinteressierten zwischenzeitlich auf -7 Scorepunkte gefallen war, erholte es sich ebenfalls zurück ins Positive auf zuletzt +9 Scorepunkte.