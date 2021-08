Britischer Lieferdienst: Deliveroo verbucht Umsatzwachstum und verringert Verlust

Der Dax-Konzern Delivery Hero, der am Donnerstag Einblick in das abgelaufene Quartal gibt, hält rund fünf Prozent an Deliveroo. Nach der Bekanntgabe legte die Deliveroo-Aktie zwischenzeitlich mehr als neun Prozent auf 356 Pence zu und stieg damit auf das höchste Niveau seit dem katastrophalen Börsendebüt im März, als der Anteilsschein bis zu 30 Prozent eingebrochen war.