Essenslieferdienst: Delivery Hero beteiligt sich an britischem Konkurrenten Deliveroo

Deliveroo konkurriert in Großbritannien unter anderem mit Just Eat Takeaway.com aus den Niederlanden. Delivery Hero ist seit dem Verkauf von Hungryhouse an Just Eat nicht mehr in Großbritannien tätig, hält aber einen Anteil von mehr als sieben Prozent an Just Eat. Zwischenzeitlich war das für seine türkisfarbenen Warmhalteboxen bekannte Unternehmen auch in Deutschland tätig, zog sich aber ähnlich wie Delivery Hero bereits 2019 angesichts des scharfen Wettbewerbs wieder zurück.