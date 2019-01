Chaos in der Luftfahrt Darum brauchen Passagiere auch 2019 viel Geduld

Und trotz Rekrutierungsoffensiven bleibt geeignetes Personal knapp: Es melden sich weniger Interessenten als früher und es schafft oft nicht mal jeder fünfte Kandidat die Prüfung. Geeignete Arbeitnehmer finden derweil häufig anderswo einen besser bezahlten Job mit weniger Schichtdienst. Also werden auch 2019 Kontrolleure fehlen – vor allem an Wochenenden, in den Ferien und an Feiertagen.



Ebenfalls knapp bleiben Fluglotsen. Für deren Mangel sorgt nicht die schlechte Bezahlung, sondern die EU. Sie schreibt den nationalen Flugsicherungsbehörden in einem Fünf-Jahres-Plan die Wachstumsraten und damit die Zahl der Mitarbeiter vor. Nachdem die Vorgaben im Plan von 2010 bis 2014 zu großzügig waren, unterschätzte die EU für 2015 bis 2019 den Bedarf. Das geschah nicht zuletzt auf Druck der Airlines, für die mehr Flugaufseher höhere Gebühren und steigende Kosten bedeuten.