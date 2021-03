Corona-Impfstoff Wie ein deutscher Mittelständler vom Johnson & Johnson-Impfstoff profitiert

Von der zu erwartenden hohen Nachfrage profitiert unter anderem auch ein deutscher Mittelständler aus Halle an der Saale. Das Unternehmen Sonotec, 1991 kurz nach dem Fall der Mauer gegründet, stellt wichtige Teile für die Entwicklung und Produktion der Corona-Impfstoffe her – nämlich Durchfluss-Sensoren. Die Messgeräte aus Halle kommen bisher etwa in den Anlagen von Biontech/Pfizer zum Einsatz – und nun auch in der Produktion von Johnson & Johnson. Die Sensoren messen dabei per Ultraschall die Fließgeschwindigkeit des Impfstoffes selbst oder der verwendeten Hilfsstoffe und biologischen Nährmedien. Für einen funktionierenden Produktionsprozess ist es enorm wichtig, dass die Substanzen nicht zu schnell fließen.