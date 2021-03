Deutsche Bahn Fronten verhärtet: Bald wird gestreikt

Bahn und EVG hatten 2020 einen Tarifvertrag geschlossen. Die GDL fordert aktuell mehr Lohn und Freizeit für ihre Leute. Über allem schwebt aber der Konflikt um das Tarifeinheitsgesetz, das die Bahn seit Januar anwendet und das die GDL unmittelbar bedroht. Laut Gesetz ist in einem Bahnbetrieb, dessen Mitarbeiter in mehreren Gewerkschaften organisiert sind, künftig nur ein Tarifvertrag gültig, und zwar der Vertrag der Gewerkschaft, die in dem Betrieb „die meisten in einem Arbeitsverhältnis stehenden Mitglieder hat“. Rund 70 Betriebe im Fern-, Regional- und Güterverkehr der Bahn gibt es, in denen beide Organisationen um Mitglieder werben.



Die Abfuhr der EVG lässt die GDL in der Position zurück, in die sie sich selbst manövriert hat: im Abseits. Im Nachgang der Schreiben hat die Deutsche Bahn außerdem angekündigt, das Tarifeinheitsgesetz ab April tatsächlich in voller Konsequenz zur Anwendung zu bringen. Und nun zeigt sich: In 55 Betrieben vertritt die EVG die Mehrheit der dort Beschäftigten, in 16 Betrieben gelten künftig die Tarifverträge der GDL. Die Mehrheitsverhältnisse ließ die Bahn in den vergangenen Wochen etwa anhand der Ergebnisse von Betriebsratswahlen recherchieren. Damit kann die GDL aber nur noch für 16 Betriebe einen neuen Tarifvertrag aushandeln. Zumindest theoretisch.