Deutsche Bahn Milliardenloch: Die Bahn sollte Arriva und Schenker verkaufen

Richtig und gut ist: Die Auslandstochter Arriva kommt weg. Entweder findet die Bahn in den kommenden Wochen einen Investor, der Milliarden für die britische Bus- und Bahntochter hinlegt. Oder Arriva wird an die Börse gebracht. Der Bundesrechnungshof gibt zu, dass die Einnahmen aus dem Verkauf die „signifikante Finanzierungslücke von fast drei Milliarden Euro“ bis Ende 2019 decken könnten – zumindest teilweise. Doch damit ist nur ein bisschen Zeit gewonnen, mehr nicht.



Denn auch in den Jahren 2020 ff muss die Bahn investieren. Und dafür sollte sie sich die Frage stellen: Was sollte der Fokus sein, wenn man die „starke Schiene“ zur Vision erklärt? Zweifellos gehören dazu Regionalzüge im Nahverkehr, die ICE-Flotte für Fernreisen und der Gütertransport auf der Schiene. Hinzu kommt die Pflege und der Ausbau des Schienennetzes, wenn man Netz und Betrieb aus politischen Gründen nicht voneinander trennen will. Damit ist die Bahn gut beschäftigt. Das Geschäft bindet Kapital und Personal. Solange die Deutsche Bahn unter der Obhut des Staates steht, sollte die Bahn alles dafür tun, hier besser zu werden.