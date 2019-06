Deutsche Bahn: Was wusste Lutz?

Die Situation ist komplex. Ins Rollen kam die ganze Sache durch den Bundesrechnungshof, der eine Anfrage an das Verkehrsministerium gestellt und um Informationen über Beraterverträge mit Ex-Vorständen gebeten hatte. So kam heraus, dass die Bahn in den vergangenen Jahren zahlreiche Beraterverträge abgeschlossen hatte. Die Antworten haben Bahnchef Lutz im Februar dieses Jahres dann nach Information der WirtschaftsWoche selbst dazu veranlasst, die Innenrevision für weitere Recherchen zu beauftragen. Dort stellte man dann fest, dass die Verträge vor allem in den Untergesellschaften abgeschlossen wurden, also etwa in den Konzernsparten Fernverkehr, Netz und Güterbahn. Dort hat es in den vergangenen Jahren einige Wechsel gegeben. Verträge wurden aus unterschiedlichen Gründen vorzeitlich gelöst – aber meist, weil die operativen Probleme nicht gelöst wurden.