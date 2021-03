Deutsche Post DHL Die Post-Pandemie-Prognose ist prächtig

Und schließlich will die Post ihre Erfolgsstrecke fortsetzen: In diesem Jahr will Postchef Frank Appel noch einmal 800 Millionen Euro mehr verdienen, bis zum Jahr 2022 sollen es dann schon sechs Milliarden Euro Gewinn sein. Die Börse belohnte die neuen Gewinnziele: Der Aktienkurs stieg um beinahe drei Prozent an.



Frank Appel erlaubt damit einen Blick in die Zeit, in der die Pandemie hoffentlich Vergangenheit sein wird. Das Coronavirus hat das Geschäft der Deutschen Post DHL verändert, so viel steht fest. Die Pandemie hat Trends wie den Onlinehandel beschleunigt, hat an unerwarteter Stelle Nachfrage geschaffen, an anderen Stellen für Geschäftseinbrüche besorgt. So oder so, irgendwann wird das Coronavirus eingedämmt sein. Frank Appel erwartet, dass zumindest in Europa noch in diesem Jahr ein Großteil der Impfstoffe verteilt sein werde, in den Entwicklungsländern werde es etwas langsamer gehen. Aber lange Lockdowns und weitere Mutationen? Die kommen in der Prognose der Post nicht vor.