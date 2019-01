Deutsche Post unter Druck Großkunden verärgert über langsame Briefe

Man bezweifele zwar nicht, dass die Post im Durchschnitt die gesetzlichen Vorgaben einhalte, sagte Gettwart. „Doch die Schwankungen sind enorm hoch. Zu bestimmten Jahreszeiten verlängern sich die Laufzeiten enorm", berichtet Gettwart. Vor allem in der Urlaubszeit im Sommer und im Winter, während Krankheitswellen und Witterungsbedingungen, häufen sich die Beschwerden über langsame Briefe. „Und an einzelnen Werktagen wird in vielen Gebieten gar nicht mehr ausgeliefert“, ärgert sich Gettwart.



Gesetzlich ist die Post dazu verpflichtet, mindestens 80 Prozent der Briefe am nächsten Werktag zuzustellen. So steht es in der Postuniversaldienstverordnung, in der die Qualitätskriterien für die Postzustellung festlegt sind. 95 Prozent aller Briefe müssen in zwei Werktagen ihre Empfänger erreichen. Diese Werte habe die Post stets eingehalten, teilt der Konzern mit. So habe die letzte Messung ergeben, „dass 93 Prozent der rund 59 Millionen Briefe täglich ihre Empfänger bereits am nächsten Werktag erreichen“, schreibt der Konzern.