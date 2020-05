Disney-Gewinn bricht um 90 Prozent ein Das Mickey-Maus-Imperium und die Seuche

Beobachter sind zudem besorgt, dass Chapek keine Krisenerfahrung vorweisen kann und sich im Filmgeschäft nicht auskennt. Allerdings hat er zuvor überaus erfolgreich die Themenparks geführt, die nun vor der härtesten Bewährungsprobe stehen.



Es sollte wohl ein Signal sein, dass nicht Chapek, sondern Iger am Dienstagabend die Diskussion der Quartalszahlen eröffnete und darauf hinwies, dass er den Konzern schon durch viele Tiefen erfolgreich gesteuert habe. In Hollywood raunt man, dass Iger nun eine Art graue Eminenz bei Disney sei und der einflussreichere im neuen „Bob & Bob“-Duo. „Wir arbeiten im Team“, versichert Iger. Dass er das extra klarstellte, wird die Gerüchteküche in Hollywood erst recht befeuern. „Das muss echt hart für Bob Chapek sein, dass er noch nicht mal sein allererstes Quartalsgespräch als CEO eröffnen durfte“, stichelt Rich Greenfield. Der Analyst, der als Disney-Kritiker bekannt ist, hätte Iger gern eine Frage gestellt, kam aber nicht zum Zuge. Nämlich warum der Konzern, trotz seiner Erfahrungen in Asien so lange brauchte, um seine Parks zu schließen.



Mehr zum Thema



Überraschend stellte Walt Disney im Februar seine Führungsspitze neu auf. Bob Iger trat nach rund 15 Jahren ab, Bob Chapek folgte. Die Personalie sorgte mancherorts für Stirnrunzeln. Lesen Sie hier, warum der Wechsel an der Disney-Spitze im Februar für Erstaunen sorgte.