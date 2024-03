Effizienz der Bundesligaklubs Deutscher Wirtschaftsmeister wird nur der FCB

Mit einer Ausnahme: Spitzenreiter in der Bain-Tabelle ist Deutschlands Rekordmeister FC Bayern München. So weit, so erwartbar. Aber direkt dahinter wird es interessant: Auf den Plätzen zwei bis vier folgen Union Berlin, Eintracht Frankfurt und der 1. FC Köln. Gerade bei Berlin und Köln sind Platzierungen in diesen Tabellensphären doch recht ungewohnt. Es sei eine ganz bewusste Entscheidung gewesen, die Vereine möglichst losgelöst von ihrer absoluten wirtschaftlichen und sportlichen Größe zu untersuchen, erklärt Lukas Richau, einer der Autoren der Studie. Richau ist promovierter Sportökonom und fokussiert sich bei Bain auf die Konsumgüter- und Einzelhandelsbranche. Walter Sinn, Bain-Deutschlandchef und Co-Autor der Studie, ergänzt: „Uns treibt die Frage um: Wer wirtschaftet am besten in Zeiten knapper Mittel? Wer kann das bestmögliche aus dem Vorhandenen rausholen?“