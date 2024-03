Da treibt es einem die Tränen in die Augen. Aber in einigen Fällen ist das ja tatsächlich gelebte Wirtschaftspraxis. Es gibt Firmen, die die Flüge ihrer Belegschaft immer noch standardmäßig bei der guten, alten Lufthansa buchen, weil das irgendwie schon immer so war. Wegen Miles and More und so. Auch wenn es bei der neuen Konkurrenz billiger wäre – bei gleichem Service an Bord.