Ein Lokomotivführer berichtet „Eine stetige Arbeitsverdichtung“

Abschließend möchte ich unterstreichen, dass „Lokführer“ von Kindheit an mein Traumberuf gewesen ist und ich bis heute diese Tätigkeit gerne ausübe. Darüber hinaus bietet die Deutsche Bahn AG als Arbeitgeber ihren Mitarbeitern sehr viele Sozialleistungen. Einiges davon gäbe es aber wohl nicht, wenn Gewerkschaften dies nicht erstritten oder erkämpft hätten. Dass bei den Arbeitsbedingungen „paradiesische Zustände“ herrschen, kann ich jedoch nicht bestätigen. Wie sonst kann es denn sein, dass im Bereich der Lokführer nach meinem Kenntnisstand immer noch circa 1000 Mitarbeiter fehlen? Dieser Zustand permanenten Personalmangels in allen Bereichen der Betriebseisenbahner hat in den vergangenen Jahren zu einer hohen Belastung durch Überstunden geführt. Die DB steht zudem in den kommenden zehn Jahren vor der Herausforderung, dass überproportional viele Mitarbeiter das Pensions- beziehungsweise Renteneintrittsalter erreichen werden. Von den aktuellen Zielen der Politik, hinsichtlich des Klimawandels mehr Verkehr auf die Schiene zu bringen, wofür zusätzliches Personal im Eisenbahn-Sektor vonnöten sein wird, möchte ich gar nicht reden.