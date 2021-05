Ein Lokomotivführer berichtet „Eine stetige Arbeitsverdichtung“

Was an einer Jahresplanung für Mitarbeiter „planwirtschaftliche Ideen“ sein sollen, kann ich nur schwer nachvollziehen. Noch vor wenigen Jahren war es nicht unüblich, dass Lokführer beispielsweise erst Montag erfahren haben, wann sie am Mittwoch arbeiten müssen. Insbesondere bei DB Cargo war dies der Fall. Eine sofortige Zusage für die Einladung zum Geburtstag am Samstag in zwei Wochen geben? Schwierig! Einen Facharzt-Termin vereinbaren, den man heutzutage nicht selten erst in zwei Monaten bekommen kann? Unmöglich!