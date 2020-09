Einbruch durch Corona Schnäppchenjagd statt Bauboom: Experten rechnen mit anhaltender Hotel-Krise

Für Banken kann das zum Problem werden. Die Ratingagentur Moody's warnte bereits vor Wochen vor erheblichen Risiken aus der gewerblichen Immobilienfinanzierung. Notleidende Kredite dürften steigen, die Risikovorsorge in den Bankbilanzen auch, sinkende Gewinne oder gar Verluste könnten die Folge sein. Die deutschen Banken gehören in Europa zu den Instituten, die am stärksten in der gewerblichen Immobilienfinanzierung aktiv sind.