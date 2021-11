Fahrdienst-App: US-Justizministerium verklagt Uber wegen Diskriminierung

Die US-Regierung verklagt den Mobilitätsdienstleister Uber wegen Diskriminierung von Menschen mit Behinderungen. In der Klage, die am Mittwoch in Kalifornien eingereicht wurde, erklärte das Justizministerium, Uber erhebe eine Gebühr, wenn Fahrer auf Fahrgäste warten müssten, die in ihr Auto einstiegen. Menschen mit Behinderungen benötigten aber möglicherweise mehr Zeit zum Einsteigen in ein Auto.