Fluggesellschaft Lufthansa gibt Gebot für Condor-Kauf ab

Thomas Cook will seine Airlines verkaufen, um mehr in den Ausbau eigener Hotels investieren zu können. Denn das älteste Reiseunternehmen der Welt hat derzeit mit Verlusten und hohen Schulden zu kämpfen. Die Thomas-Cook-Flotte umfasst gut 100 Flugzeuge in eigenständigen Gesellschaften in Deutschland, Großbritannien, Skandinavien und Spanien. Condor ist mit etwa 58, größtenteils geleasten Fliegern und rund 4500 Mitarbeitern der größte Teil. Die deutsche Traditionsmarke gehörte früher zur Lufthansa. Spohr erklärte weiter, bei einer Rückkehr in den Lufthansa-Konzern müsse Condor nicht zerschlagen werden. Auf der Langstrecke gebe es zwischen Lufthansa und Condor nur wenige Überschneidungen, auf der Kurzstrecke mehr. Deshalb rechne der Dax-Konzern im Fall eines Kaufs mit Auflagen der EU-Wettbewerbshüter zur Kurzstrecke. Angaben zum möglichen Preis wollte Spohr nicht machen.