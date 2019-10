Flugzeughersteller in der Krise Schwarzer Tag für Boeing

Für einen der beiden 737 Max Abstürze machten die Ermittlungsbehörden Boeing am Mittwoch verantwortlich. So sei die Absturzursache vor einem Jahr in Indonesien nach den Erkenntnissen auch auf unzureichende Angaben des US-Herstellers im Umgang mit Problemen im Bordsystem zurückzuführen. Dies geht aus dem Abschlussbericht hervor, der am Mittwoch in Indonesiens Hauptstadt Jakarta den Familien von Todesopfern vorgestellt wurde.