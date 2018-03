H-„Wir haben ein fulminantes Ergebnis für 2017, es war eines der erfolgreichsten Jahre in der Geschichte der Lufthansa Cargo“, sagte der Chef der LH-Cargo-Sparte Peter Gerber der WirtschaftsWoche. In 2016 hatte die Sparte noch einen Verlust von 64 Millionen Euro geschrieben. Dank der guten Geschäfte ist die Lufthansa Gruppe vom Umsatz her wieder die weltgrößte Frachtlinie und hat damit den bisherigen Spitzenreiter Emirates aus Dubai überwunden. „Wir sind wieder die erste Wahl“, erklärte Gerber.