GDL-Chef Claus Weselsky: Das ist der Mann, der die GDL in die Streiks führt

Mit den Bahnstreiks lädt Weselsky so schnell wie kaum zuvor in einem Tarifstreit die Kritik der Öffentlichkeit auf sich. Er kann es sich leisten: Für den 64-Jährigen ist es voraussichtlich die letzte Tarifrunde überhaupt, 2024 will er den Chefposten bei der GDL nach 16 Jahren Regentschaft für seinen Nachfolger räumen, davon hat er in Interviews oft erzählt. Es geht also bei diesen Verhandlungen auch um Weselsky selbst. Um das, was bleibt, wenn er geht. Die Frage fällt oft in diesen Tagen: Baut Weselsky mit seiner Verhandlungstaktik an seinem Denkmal oder sägt er am Sockel, auf dem er schon heute steht? Was also treibt den Mann an?