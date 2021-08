Geplante Megafusion Grünes Licht für erneutes Vonovia-Angebot an Deutsche Wohnen

Vonovia erwartet den Vollzug der Transaktion für Ende September oder Anfang Oktober. Beim kürzlichen Übernahmeversuch hatte Vonovia sich nur 47,6 Prozent der Aktien sichern können. Seitdem hat der Konzern seinen Anteil am Konkurrenten auf knapp 30 Prozent aufgestockt. Vonovia-Chef Rolf Buch ist deshalb zuversichtlich, diesmal Erfolg zu haben. „Die Latte liegt deutlich niedriger“, hatte er gesagt.

Es bleibt dennoch spannend im Poker um die Megafusion zwischen den Immobilienkonzernen. „Das neue Angebot spiegelt noch immer nicht den Wert der Deutsche Wohnen wider“, sagte Fondsmanager Michael Muders von der Union Investment, die nach eigenen Angaben rund 2,5 Prozent an dem Unternehmen hält, in einem Interview mit Bloomberg. Er deutete an, dass er einen Kaufpreis von um die 60 Euro je Aktie für gerechtfertigt halten würde und gab an, sich „alle Optionen offen halten“ zu wollen.



