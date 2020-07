Geschäftsführer der Dubai-Tochter Weiterer Wirecard-Manager festgenommen

Im Rahmen des Bilanzskandals beim insolventen Zahlungsdienstleister Wirecard kam es am Montag zu einer weiteren Festnahme. Der Geschäftsführer der Cardsystems Middle East FZ-LLC mit Sitz in Dubai hat sich laut einer schriftlichen Mitteilung der Staatsanwaltschaft München I gestellt. Der Beschuldigte reiste demnach aus Dubai an und wurde bereits vernommen sowie dem Haftrichter vorgeführt.