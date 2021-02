Gesundheitstourismus Sonne, Strand, Coronaimpfung

Haften für die Impfung und die Reise mag der 67-Jährige, der die Idee dazu während eines siebenwöchigen Urlaubs auf den coronafreien Malediven hatte, allerdings nicht. Sicherheitshalber beschränkt sich Mucha darauf, die Kunden an einen Reiseveranstalter und die Mediziner weiterzureichen. Dass er damit nur seine eigenen Taschen füllen will, weist der Besitzer einer Villa in St. Tropez und eines Schlosses am Wörther See von sich. „Ich habe schon genug Geld“, so der Autor des Buchs „Wie man unverschämt reich und berühmt wird“. Dabei verweist Mucha darauf, dass er ein Zehntel der Buchungen gratis an Bedürftige abgeben will. Sie müssen allerdings gut begründen, warum sie sich eine Impfreise gerade nicht leisten können.