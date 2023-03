Großstreik Wieso Deutschland an diesem Montag stillsteht

Zusätzlich wollen die Gewerkschaften mit den steigenden Löhnen gegen den Fachkräftemangel ankämpfen: Im öffentlichen Dienst fehlt es in Bereichen wie IT, Bauplanung aber auch im Gesundheitswesen an Personal. Beamtenbund-Chef Ulrich Silberbach beziffert die Lücke auf 360.000 Personen. In den kommenden zehn Jahren gehen zudem 1,3 Millionen Beschäftigte in den Ruhestand.



Lesen Sie auch: Deutschland droht im Frühling der Stillstand