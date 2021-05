Gründerszene Gegen China gewinnt man nicht mit „Essen auf Rädern“

Falls man als junge Gründerin jedoch nicht aus einer wohlhabenden Familie stammt, wie sie in der Gründerszene derzeit vielerorts den Ton angeben, bleibt nur der Weg der selbstschuldnerischen Bürgschaft – was beim Scheitern des Start-ups in der Privatinsolvenz enden kann.



Erschwerend führen die hohen Kredite dazu, dass die Start-ups nach drei Jahren in sogenannte „Unternehmen in Schwierigkeiten“ transformiert werden. Denn in aller Regel erwirtschaften sie in diesem Zeitraum keine so hohen Umsätze, dass ihre Verlustvorträge kleiner sind als 50 Prozent ihres Eigenkapitals. Das aber war wiederum das Kriterium, um nun in der Coronakrise staatliche Unterstützung zu bekommen.