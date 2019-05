Hapag-Lloyd-Chef Habben Jansen: „Preiserhöhungen für die Kunden sind unumgänglich“

Sie testen auch Scrubber, also Abgasreinigungsanlagen. Umweltschützer kritisieren, dass Schiffe mit Scrubbern mehr CO2 ausstoßen.

Ich finde Scrubber auch nicht die Super-Lösung. Die Schiffe mit Scrubber verbrauchen mehr Treibstoff, daher kommt der höhere CO2-Ausstoß. Aber soweit ich weiß, ist Schwefel noch wesentlich schädlicher für die Umwelt als CO2. Deswegen geht unsere Branche jetzt zunächst den wichtigen Weg der Schwefelreduzierung, ohne aber das Thema CO2-Reduktion zu vernachlässigen.



Die Schifffahrt macht drei Prozent der weltweiten CO2-Emissionen aus, mehr als Deutschland. Denken Sie nicht, dass Sie mehr tun müssten?

Das betrifft die gesamte Schifffahrt, nicht nur die Containerschiffe. Wenn es um das Thema CO2 geht, stehen wir aber im Vergleich zur Luftfahrt oder zu Lastwagen gar nicht so schlecht da. Pro Container sind unsere Emissionen sehr gering. Die Schifffahrt ist im Vergleich das umweltfreundlichste Verkehrsmittel, wenn es um Gütertransport geht. Dennoch erkennen wir unsere Verantwortung an und haben uns in der IMO zum Ziel gesetzt, die CO2-Emissionen bis 2050 um 50 Prozent zu reduzieren und zum Ende des Jahrhunderts gänzlich CO2-frei unsere Transportleistung zu erbringen. Bis dahin sind von Forschung und Wissenschaft aber noch große Aufgaben zu bewältigen.