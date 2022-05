Immobilieninvestor in der Krise Verschuldungsgrad der Adler Group steigt weiter

Der Schwager von Cevdet Caner, dem österreichischen Tycoon, dessen Familie in Adler investiert, war an Partners Immobilien beteiligt.



Weil die Adler Group Schwierigkeiten hatte, die Vorwürfe des Leerverkäufers Fraser Perring zu entkräften, waren die Aktien des Immobilieninvestors im vergangenen Jahr um mehr als 80 Prozent eingebrochen. Im Topmanagement gab es mehrere Rücktritte. Der Vermieter verzeichnete im vergangenen Jahr einen Verlust von mehr als 1 Milliarde Euro, da er in Bezug auf eine Immobilienentwicklungs-Tochter Abschreibungen vornahm und große Teile seines Portfolios verkauft hat, um Schulden zu tilgen.