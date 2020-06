Infektionsrisiken im Fernverkehr Bahn und Virologe Drosten starten Corona-Studie

In der Studie wollen Bahn und Berliner Charité die Infektionen und Immunitäten in den drei Berufsgruppen miteinander vergleichen. So sollen etwa Erkenntnisse darüber gewonnen werden, ob „das Zugbegleitpersonal in den Zügen des Fernverkehrs einem höheren Infektionsrisiko mit COVID-19 ausgesetzt ist als andere betriebliche Berufsgruppen“, heißt es laut WirtschaftsWoche in dem Artikel der Bahn.