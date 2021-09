Infografik Glücksspiel: Zocken für Olaf

Seit 1. Juli ist ein neuer Glücksspielstaatsvertrag in Kraft. Mit dem bundesweit einheitlichen Glücksspielrecht sollen Onlineglücksspiele wie Poker, Sportwetten oder Casinospiele, die bisher verboten waren, erlaubt, reguliert, kontrolliert – und natürlich besteuert werden. Dafür müssen die Anbieter im Internet für jeden Spieler ein Spielkonto einrichten, für das ein Einzahlungslimit von maximal 1000 Euro pro Monat gilt.



