Im weltweiten Schnitt betreiben deutlich mehr Männer als Frauen Glücksspiel. Besonders ausgeprägt ist das in Italien und Singapur. In Großbritannien ist das Frauen-Männer-Verhältnis (44 zu 56 Prozent) noch relativ ausgewogen. In Deutschland überwiegen deutlich die männlichen Spieler.



Zu einer Analyse des Glücksspielmarktes gehört automatisch auch die Frage nach dem verantwortungsvollen Umgang mit Gefahren wie Spielsucht oder anderem problematischen Spielverhalten. Auch die haben wir gestellt - und die Antworten korrespondieren mit der grundsätzlichen Bestandsaufnahme, in welchem Land wie viele Menschen wetten und spielen.



So finden besonders wenige Befragte, dass in Großbritannien und Italien die Glücksspielregeln zu streng seien – das sind die beiden Länder, in denen nach Indien am meisten online gespielt wird. Der Schluss liegt nahe, dass strengere Regeln dazu führen können, dass weniger Menschen Glücksspiel betreiben.