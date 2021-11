„Informationslage ist dürftig“ Studio Babelsberg vor Übernahme durch einen US-Investor

Hauptaktionär von Studio Babelsberg ist bisher mit geschätzt rund 60 Prozent die Firma Filmbetriebe Berlin Brandenburg GmbH, die den beiden Vorstandsmitgliedern Woebcken und Fisser gehört. Sie soll an die US-amerikanische Investmentfirma TPG Real Estate Partners (TREP) verkauft werden. Anfang Oktober hatte das Unternehmen den Minderheitsaktionären ein Kaufangebot für ihre Anteile in Höhe von 4,10 Euro gemacht und strebte eine Mehrheit von 75 Prozent an.