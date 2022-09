Insolvenzen: Die Mär von der großen Pleitewelle

Im Klartext: Es wird wieder mehr Pleiten geben – das ist allerdings eher eine Normalisierung. Denn die Insolvenzstatistik wurde in der Coronazeit durch zahlreiche wirtschaftspolitische Eingriffe verzerrt. In der Pandemie hatte die Bundesregierung den Chefs pandemiegeschädigter Firmen vorübergehend erlaubt, auf einen Insolvenzantrag zu verzichten, sofern Aussicht auf Sanierung besteht. Und natürlich hielten auch die Hilfsgelder von Bund und Ländern sowie das Kurzarbeitergeld zahlreiche angeschlagene Unternehmen über Wasser. Die Folge: Nicht nur in den wirtschaftlichen Boomjahren ging die Zahl der Insolvenzen zurück, sondern eben auch in den Krisenjahren.