Kampf gegen Steuerhinterziehung Hamburger Behörde will Airbnb-Daten im September weitergeben

Die Hamburger Steuerfahndung will noch in diesem Monat Tausende Datensätze über Anbieter auf der Vermittlungsplattform Airbnb an die übrigen Bundesländer übermitteln. Das habe die Behörde den Finanzministerien zugesagt, teilte die Berliner Senatsverwaltung für Finanzen am Freitag mit. Zuvor hatte die „Wirtschaftswoche“ berichtet.