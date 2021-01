Konflikt zwischen EVG und GDL Der Deutschen Bahn droht die Spaltung der Belegschaft

Mitten in der Coronakrise droht der Deutschen Bahn eine Spaltung der Belegschaft. Personalchef Martin Seiler mahnte in einer Mitarbeiter-Mail Ende Dezember gegenseitigen Respekt zur „Wahrung des Betriebsfrieden“ an. Der Ton an manchen Stellen sei „rauer geworden“ in einer Situation, in der sich der gewerkschaftspolitische Konflikt in den Betrieben „weiter zuspitzt“, heißt es in dem Schreiben, das der WirtschaftsWoche vorliegt.