Kooperation gescheitert Deutsche Telekom steigt aus dem Weltnetz Ngena aus

Das Projekt scheiterte schließlich, weil sich die Gesellschafter gegenseitig blockierten und jeder dem anderen misstraute. Beim Ausstieg nach vier schwierigen Jahren bekam die Telekom für ihre knapp 30-prozentige Beteiligung an Global One immerhin noch über 2,5 Milliarden Euro. Das Unternehmen ist anschließend vollständig in den Besitz von France Télécom (heute: Orange) übergegangen und schaffte damit eine der Grundlagen für das heute noch weltumspannende Netz der Business-Sparte von Orange.



Beim Ausstieg aus Ngena will die Telekom nicht alle Verbindungen kappen. Mit den übrigen Gesellschaftern wurde offenbar vereinbart, dass die Telekom auch weiterhin Produkte und Dienstleistungen für Ngena-Kunden anbietet. Die Frage ist allerdings, wie lange die anderen Gesellschafter tolerieren, dass es im wichtigen deutschen Markt keinen Partner mehr mit starker Vertriebsmannschaft für die Neukunden-Akquise gibt. Die von der Telekom hinterlassene Lücke wieder aufzufüllen, wird eine der Aufgaben für Ngena-Geschäftsführer Marcus Hacke am Firmensitz in Frankfurt am Main sein.