Lieferdienst: Delivery Hero verdoppelt Umsatz – schreibt aber weiter Verluste

Diese untermauerten die Strategie: Der Umsatz stieg um 116 Prozent auf 1,4 Milliarden Euro, das neunte Quartal in Folge, in dem sich die Erlöse verdoppelten. Operativ schreibt Delivery Hero aber weiter Verluste. Am Aktienmarkt kam der Ausblick gut an: Die inzwischen im Dax notierte Aktie legte im Handel knapp acht Prozent zu und war zweitgrößter Gewinner im Dax nach der Deutschen Bank. Wegen der Ausgangsbeschränkungen und Hygieneregeln in der Corona-Pandemie bestellen viele Menschen ihre Mahlzeiten online bei Restaurants und lassen sie sich nach Hause liefern, was Delivery Hero zahlreiche Neukunden bescherte. Östberg rechnet nicht damit, dass die Bestellungen – derzeit rund 100 in der Sekunde – auf ein Vor-Corona-Niveau zurückfallen. Es gebe eine „neue Normalität“.