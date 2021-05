Lieferdienst: Woowa-Alteigentümer machen bei Delivery Hero Kasse

Delivery Hero hatte erst im März grünes Licht für die 5,7 Milliarden Euro schwere Übernahme von Woowa Brothers bekommen, den Marktführer bei Lieferdiensten in Südkorea. Für dessen bisherige Eigentümer war der Verkauf an die Berliner ein noch besseres Geschäft als anfangs gedacht. Sie hatten Ende 2019 ausgehandelt, mehr als die Hälfte des Kaufpreises in Delivery-Hero-Aktien zu bekommen. Diese haben ihren Wert seither mehr als verdoppelt, auch weil die Lieferdienste in der Pandemie boomten. Auf dem Papier wurde die Übernahme für Delivery Hero damit zwei Milliarden Euro teurer als ursprünglich vereinbart.