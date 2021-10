Lieferengpässe „Das wird uns in sieben Jahren um die Ohren fliegen“

Das heißt?

Wir konnten in guten Absprachen mit unseren Herstellern die meisten neuen Modelle zum Start erst einmal in einer kleineren Stückzahl bauen, um die dann gegebenenfalls deutlich auszubauen. Entsprechend klein war das erste finanzielle Commitment. Und entsprechend übersichtlich war unser Lager. Das fällt einem in diesen Zeiten auf die Füße. Und zwar gleich doppelt.



Inwiefern?

Wir sind in den vergangenen Jahren massiv gewachsen. Als ich angefangen habe vor zweieinhalb Jahren, lag unser Umsatz bei 85 Millionen Euro, in diesem Jahr werden es gut 150 Millionen Euro sein. Statt 30000 Räder wie 2019 wollen wir im kommenden Jahr doppelt so viele bauen. Um auf diese Zahl zu kommen, müssen wir deutlich mehr Teile auf Lager haben. Wir fertigen in Serie, da kann man nicht einfach sagen: dann nimm‘ doch einen anderen Sattel oder ein anderes Laufrad. Wenn man zehn Bikes baut, mag das noch gehen, aber wir reden von tausenden von Bikes.