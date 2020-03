LOT kauft Condor Gläubiger machen Weg frei für die Rettung von Condor

Läuft nun alles wie geplant, muss PGL/LOT einen „Investorenbeitrag“ von rund 232 Millionen Euro zahlen. Dies geht aus einer Condor-Präsentation für das Bundeswirtschaftsministerium vom 16. Februar hervor, die der WirtschaftsWoche vorliegt. Demnach beinhalte der „Investorenbeitrag“ den Kauf der Unternehmensanteile, eine Einlage in die Kapitalrücklage sowie eine Zahlung an die Gläubiger. Laut der Präsentation sind die 232 Millionen Euro ein Verhandlungserfolg: „Der zu leistende Investorenbeitrag liegt deutlich über dem indikativen Equity Value“, heißt es in der Unterlage mit Bezug auf den Unternehmenswert nach Abzug von Verbindlichkeiten wie Leasingverpflichtungen. Zusätzlich muss PGL weitere Verpflichtungen in dreistelliger Millionenhöhe übernehmen, etwa für bereits vorausbezahlte Flüge.