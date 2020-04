Lufthansa lässt Germanwings am Boden „Auf Dauer hätte diese Konstruktion keinen Sinn ergeben“

Inwiefern?

Im Sinne des Betriebsfriedens bei der Lufthansa kommt der Schritt sicher zu keinem guten Zeitpunkt. Wenn man einerseits mit dem Slogan „We are all in this together“ wirbt und dann jetzt diese Entscheidung trifft, ist das nicht geschickt. Das wird das Verhältnis zwischen Mitarbeitern und Vorstand belasten. Es ging darum, ein paar Millionen zu sparen in einer Zeit, in der das Unternehmen Milliarden verbrennt. An der langfristigen Notwendigkeit dieses Schritts habe ich keine Zweifel, nur der Zeitpunkt ist sehr ungünstig.