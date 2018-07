Luftverkehr Lufthansa wächst stark in Zürich, München und Wien

Der Lufthansa-Konzern hat im ersten Halbjahr 2018 seinen starken Wachstumskurs fortgesetzt. Von Januar bis Juni beförderte die Airline samt ihren Töchtern Swiss, Austrian Airlines und Eurowings rund 66,9 Millionen Fluggäste und damit 11,9 Prozent mehr als im Vorjahr, wie der Dax-Konzern am Dienstag in Frankfurt mitteilte. Die Tochter Eurowings konnte dank der Übernahme von Teilen der insolventen Air Berlin ihr Angebot am stärksten um nahezu ein Viertel steigern und so 17,9 Millionen Fluggäste begrüßen.